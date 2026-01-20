İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Celal Hülür ve Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek özellikle kar yağışından etkilenen bölgelerdeki çalışmaları yerinde inceledi .

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Celal Hülür ile Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu, Akpınar Mahalle Muhtarı Kenan Obuz, Tüysüzler Mahalle Muhtarı Songül Yalçın, Kabaoğlu Mahalle Muhtarı Gökhan Köysu, Malta Mahalle Muhtarı Nebahat Camkıran, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy, Terzibayırı Mahalle Muhtarı Tuncay Bakırcı ve Topçular Mahalle Muhtarı Nazhanım Yazar'ı mahallelerinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, özellikle kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimli mahallelerde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar incelendi. Belediye yetkilileri, sahadaki mevcut durum ve yapılması gereken çalışmalar hakkında muhtarlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaret programı kapsamında kar yağışından doğrudan etkilenmeyen mahalle muhtarları da ziyaret edilerek, belediye hizmetleri ve devam eden çalışmalar hakkında genel değerlendirmeler yapıldı. Muhtarlar, yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, İzmit Belediyesi ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.

