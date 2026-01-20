Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanlığına seçilen Mustafa Çiçek, mazbatasını alarak resmen görevine başladı.

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Mazbata töreninin ardından yoğun bir katılımla Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne geçen Çiçek, burada düzenlenen devir teslim töreniyle başkanlık görevini devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Başkan Mustafa Çiçek, kendisine gösterilen teveccühten dolayı esnafa teşekkür ederek, 'Esnaflarımızın yoğun desteğiyle bu göreve seçildik. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Oy veren ya da vermeyen ayrımı yapmaksızın, tüm esnaflarımız için esnaf odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz ve esnafımızın bize emanetine her daim sahip çıkacağız' dedi.

Mazbata ve devir teslim programına oda üyeleri yoğun ilgi gösterirken, önceki dönem oda başkan vekili ve yönetim kurulu üyeleri de devir teslim töreninde hazır bulundu.