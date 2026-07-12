Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde vatandaşların aileleriyle birlikte güvenli ve konforlu vakit geçirebileceği modern bir mesire alanını hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da proje kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaklaşık 15 metrekare büyüklüğünde bir büfe ile 40 metrekarelik, kadın, erkek ve engelli bireylerin kullanımına uygun umumi tuvalet inşa edilecek.

Alanda bulunan kot farklılıkları dikkate alınarak daha güvenli ve işlevsel bir kullanım sağlamak amacıyla üç kademeli teraslama sistemi oluşturulacak.

Teraslar arasında yer alan yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki şevler, hem güvenli dolaşımı sağlayacak hem de peyzaj bütünlüğünü destekleyecek şekilde düzenlenecek.

DUMANSIZ PİKNİK ALANI OLUŞTURULACAK

Mesire alanında toplam 52 piknik masası yer alacak. Dumansız piknik alanı konseptiyle planlanan parkta vatandaşlar kendi yiyecek ve içecekleriyle keyifli vakit geçirebilecek, dileyen ziyaretçiler ise büfeden temin edecekleri ürünleri bu alanda değerlendirebilecek.

Ayrıca ailelerin çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirebilmesi amacıyla yaklaşık 115 metrekare büyüklüğünde çocuk oyun alanı da projeye kazandırılacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR PEYZAJ ANLAYIŞI BENİMSENDİ

Peyzaj tasarımında sürdürülebilirlik ilkesi esas alınarak bölgenin iklim koşullarına uygun, düşük su tüketen ve kuraklığa dayanıklı ağaç türleri tercih edildi. Şev alanlarında ise erozyon kontrolüne katkı sağlayan, bakım ihtiyacı düşük çalı türleri kullanılarak hem doğal görünümün korunması hem de peyzaj sürekliliğinin sağlanması hedeflendi.

BAŞKAN BESİM DUTLULU, 'İLÇELERİMİZE DEĞER KATACAK YATIRIMLARI SÜRDÜRÜYORUZ'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de sosyal yaşamı güçlendirecek yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, 'Hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte huzur içinde vakit geçirebileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği sosyal alanlar oluşturmayı önemsiyoruz.

Selendi Şerefiye Mahallemize kazandıracağımız modern mesire alanı da bu anlayışımızın önemli örneklerinden biri olacak. Doğayla uyumlu, güvenli ve konforlu bir yaşam alanını ilçemize kazandırırken, Manisa'mızın 17 ilçesine eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.