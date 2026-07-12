Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, Gaziantep'te düzenlenen TÜBİTEM 2026 Zirvesi'nde ödüle layık görüldü.

KONYA (İGFA) - Konya Bilim Merkezi'ne bilim ve toplum çalışmalarını dijital platformlar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik yürüttüğü çalışmaları dolayısıyla 'Bilim ve Toplum Çalışmalarını Dijitalde Yaygınlaştırma Ödülü' verildi.

Türkiye'deki bilim ve teknoloji merkezleri ekosistemini bir araya getiren 5. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri (TÜBİTEM) Zirvesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bilim, teknoloji, girişimcilik ve inovasyon alanlarında çalışan akademisyenleri, bilim insanlarını, kamu ve özel sektör temsilcilerini, bilim merkezi çalışanlarını ve bilim iletişimi uzmanlarını buluşturan zirvede, alanında uzman isimler bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

KONYA BİLİM MERKEZİ'NE ANLAMLI ÖDÜL

Programın sonunda, yılın en başarılı projelerini hayata geçiren bilim merkezlerine plaketleri takdim edildi. Konya Bilim Merkezi ise bilim ve toplum çalışmalarını dijital platformlar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik yürüttüğü çalışmalarla 'Bilim ve Toplum Çalışmalarını Dijitalde Yaygınlaştırma Ödülü'ne layık görüldü.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın'ın da katıldığı programda Konya Bilim Merkezi'nin ödülü, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Okcu'ya takdim edildi.

Bilimsel içeriklerin dijital mecralarda anlaşılır, erişilebilir ve ilgi çekici yöntemlerle sunulmasına yönelik çalışmaların ödüllendirilmesi, Konya Bilim Merkezi'nin bilim iletişimi alanındaki etkinliğini ve toplumla kurduğu güçlü bağı bir kez daha ortaya koydu.

EĞİTMENLER EĞİTİMLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Program kapsamında Konya Bilim Merkezi eğitmenleri de mesleki gelişimlerine katkı sağlayan çeşitli eğitimlere katıldı. Eğitmenler, TÜBİTAK Bilim Gösterisi Eğitimi ile Proje Hazırlama Eğitimi'ni başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, 2014 yılından beri bilimi her yaştan insana sevdirme misyonuyla faaliyetlerini sürdürüyor.