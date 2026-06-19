İzmit Belediyesi ile Mamikler Şirketi iş birliğinde Tüysüzler Mahallesi'nde yapılacak Yusuf Mamik Taziye Evi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ile Mamikler Şirketi ortaklığında hayata geçirilen İzmit Belediyesi Mamikler Yusuf Mamik Taziye Evi'nin temeli Tüysüzler Mahallesi Halis Sokak'ta düzenlenen törenle atıldı.

Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Erdem Arcan, Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Uçar, Mamikler Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Mamik, CHP İzmit İlçe Başkan Vekili Bahadır Güreşen, İYİ Parti İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Mustafa Şahin, Tüysüzler Mahalle Muhtarı Songül Yalçın, CHP İlçe Başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNE KATKI SAĞLAYACAK'

Projeye Mamik ailesinin destek verdiğini belirten Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, bu katkıyla projenin somut hale geldiğini ifade etti.

Açıklamasının devamında, Tüysüzler Mahalesi'nin önemli bir ihtiyacını karşılayacak kıymetli bir hizmetin temelini atmanın gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Hürriyet, 'Taziye evi dayanışma kültürünü yaşatacak önemli mekanlardan biri olacak. Çabalarımız değerli Mamik ailesinin destekleriyle birlikte somut bir hale geliyor. Mahallemize güzel bir hizmet kazandıracağız. Taziye evimize 2012 yılında hayatını kaybeden Yusuf Mamik'in adını vereceğiz. Kendisini rahmetle anıyoruz. Destekleri için Mamik ailesine teşekkür ediyorum. Kentimizin ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz' diye konuştu.