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Gösteri, İzmit Körfezi manzarası eşliğinde izlenebilecek. İzmit Belediyesi tüm vatandaşları kutlama programına katılmaya davet etti.

Antalya'da altyapı ve asfalt çalışmaları eş zamanlı sürüyor

İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek kentin kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek SOLOTÜRK gösterisi, 28 Haziran Pazar günü saat 17.00'de Sekapark Uçurtma Tepesinden izlenecek.

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