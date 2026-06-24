İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105'nci yılı kapsamında SOLOTÜRK gösterisi 28 Haziran Pazar günü saat 17.00'de Sekapark Uçurtma Tepesi semalarında gerçekleştirilecek.
KOCAELİ (İGFA) - İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105'nci yılı, Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün gösterisiyle kutlanacak.
İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek kentin kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek SOLOTÜRK gösterisi, 28 Haziran Pazar günü saat 17.00'de Sekapark Uçurtma Tepesinden izlenecek.
Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinlikte, SOLOTÜRK pilotları F-16 savaş uçağıyla gökyüzünde çeşitli akrobasi hareketleri sergileyecek.
Gösteri, İzmit Körfezi manzarası eşliğinde izlenebilecek. İzmit Belediyesi tüm vatandaşları kutlama programına katılmaya davet etti.