Bursa'da Yenişehir Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve mahallelerin yol ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında son iki yılda yaklaşık 100 bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan çalışma programı kapsamında, altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklar kilitli parke taşıyla yenileniyor. Son iki yıllık dönemde ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen çalışmalarla yaklaşık 100 bin metrekarelik alan parke taşıyla kaplanırken, özellikle uzun yıllardır yol sorunu yaşayan bölgelerde kalıcı çözümler üretilmesine ağırlık verildi.

MERKEZDE VE KIRSALDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Belediye ekipleri merkez mahallelerde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelerde de parke taşı uygulamalarını sürdürüyor. Son olarak Kurtuluş Mahallesi Cennet Sokak'ta altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2 bin 500 metrekarelik yol parke taşıyla yenilendi. Marmaracık Mahallesi'nde ise 3 bin metrekarelik parke taşı çalışması tamamlandı.

Çalışmaları değerlendiren Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, göreve geldikleri günden bu yana merkez-kırsal ayrımı yapmadan hizmet üretmeye gayret ettiklerini belirterek, 'Yenişehir'imizin çözüm bekleyen sorunlarını birer birer ele alıyoruz. Son iki yılda ilçemiz genelinde yaklaşık 100 bin metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştirdik. Bizim için önemli olan yalnızca rakamlar değil; yapılan her çalışmanın hemşehrilerimizin günlük hayatına dokunması ve uzun yıllar hizmet verecek kalıcı bir çözüme dönüşmesidir' dedi.

'ALTYAPISI TAMAMLANAN YOLLARI YENİLİYORUZ'

Çalışmalarda planlı hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Özel, özellikle altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarına hız verdiklerini ifade ederek, 'Bir yolu bugün yapıp yarın yeniden kazmak istemiyoruz. Bu nedenle ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarımızı programımıza alıyoruz. Ardından ekiplerimiz parke taşı ve yol düzenleme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Böylelikle belediyemizin kaynaklarını doğru kullanırken daha kalıcı hizmetler de ortaya çıkarıyoruz' diye konuştu.