Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mutlu Şehir, Mutlu Kocaeli' vizyonuyla hayata geçirdiği '4. Çık Dışarıya Oynayalım' etkinlikleri, 13 farklı noktada yaklaşık 70 bin çocuğu ve aileyi oyun, eğlence ve sanatla buluşturdu. Yaz boyunca renkli atölyelerden sahne gösterilerine, geleneksel çocuk oyunlarından açık hava sinemasına kadar dopdolu içerikleriyle büyük ilgi gördü.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Çık Dışarıya Oynayalım' etkinlikleriyle yaz boyunca Kocaeli'nin dört bir yanını çocuk kahkahalarıyla buluşturdu. Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası, Derince, Körfez, Başiskele, Kartepe, Karamürsel, Gölcük ve İzmit olmak üzere 13 farklı noktada gerçekleştirilen etkinliklere yaklaşık 70 bin kişi katıldı.

Yaz akşamlarına damga vuran organizasyon, çocukların oyunla buluştuğu, ailelerin ise birlikte kaliteli zaman geçirdiği unutulmaz bir sosyal etkinliğe dönüştü.

Çocukların fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde birbirinden renkli atölyeler büyük ilgi gördü. Çocuklar; bileklik yapımı, uçurtma, kum boyama, güneş gözlüğü tasarımı, çanta boyama, tişört boyama ve karikatür atölyelerinde hem üretmenin hem de paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Akıl ve zekâ oyunları, geleneksel çocuk oyunları ve 4-10 yaş çocuklara özel at biniş deneyimi de etkinlik alanlarının en çok ilgi gören bölümleri arasında yer aldı.

YAZ AKŞAMLARINA DAMGA VURAN SAHNE GÖSTERİLERİ

Etkinliklerin vazgeçilmez bölümlerinden olan sahne programları da çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. 'Bedenden Oyuna', 'Denge Şov', 'Bilim Şov' ve 'Rafadan Tayfa: Göbeklitepe' açık hava sineması ve finalde sahne alan 'Grup Rafadan' gösterisi, binlerce çocuğu ve aileyi aynı coşku etrafında buluşturdu. Şarkılara hep birlikte eşlik eden çocuklar, yaz akşamlarını eğlence dolu anılarla taçlandırdı.

'Çık Dışarıya Oynayalım' yalnızca çocukları değil, aileleri de oyunun bir parçası haline getirdi. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarında anne ve babalar çocuklarıyla aynı heyecanı paylaşırken, yıllar sonra kendi çocukluk anılarını yeniden yaşadı. Parklar yalnızca oyun alanına değil; kuşakların birlikte güldüğü, birlikte eğlendiği buluşma noktalarına dönüştü.