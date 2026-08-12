Gebze Belediyesi, kaynakların verimli kullanılması, enerji performansının sürekli iyileştirilmesi ve çevre odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uluslararası geçerliliğe sahip ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kurulan sistemle birlikte belediyenin enerji tüketimlerinin anlık olarak takip edilmesi, enerji performansının düzenli şekilde değerlendirilmesi ve tasarruf fırsatlarının belirlenmesi kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuldu.

KOCAELİ'DE ENERJİ YÖNETİMİNDE ÖNCÜ ADIM

Gebze Belediyesi, Kocaeli genelinde kapsam dahilinde bulunan ilçe belediyeleri arasında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası'nı alan ilk belediye oldu. Elde edilen bu başarı, Gebze Belediyesi'nin enerji verimliliği, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında ortaya koyduğu çalışmaların önemli bir göstergesi olarak öne çıktı.

ISO 50001 standardı doğrultusunda oluşturulan enerji yönetim sistemiyle birlikte, enerji kullanımının yalnızca izlenmesi değil, elde edilen veriler doğrultusunda sürekli iyileştirilmesi ve verimlilik çalışmalarının sistematik hale getirilmesi hedefleniyor.

Sistem kapsamında Ana Hizmet Binası'nın enerji kullanımı düzenli olarak takip edilirken, belediyenin saha tesisleri ve hizmet noktalarındaki enerji tüketimleri de sistematik şekilde izleniyor. Toplanan veriler üzerinden enerji performans göstergeleri değerlendirilerek yüksek tüketim noktaları belirleniyor, tasarruf potansiyelleri analiz ediliyor ve gerekli iyileştirme çalışmaları planlanıyor. Böylece enerji yönetiminde ölçülebilir, veriye dayalı ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimseniyor.

Gebze Belediyesi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile birlikte enerji tüketiminin azaltılmasını, kaynakların daha verimli kullanılmasını ve belediye hizmetlerinde çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Alınan uluslararası sertifika, Gebze Belediyesi'nin hizmet üretirken kaynakları etkin kullanma ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakma hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların kurumsal bir standartla güvence altına alındığını ortaya koyuyor.