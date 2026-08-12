Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulubey ilçesinde bulunan 7 km'lik güzergah asfaltlandı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede ulaşım yatırımlarını sürdürerek Ordu'nun mahalle ve grup yollarını daha güvenli, konforlu ve ulaşılabilir hale getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Ulubey ilçesinde Kardeşler, Oyumgürgen ve Şekeroluk grup yolunda asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Toplam 7 km'lik güzergahta yürütülen çalışmada yolun ulaşım standardı yükseltilirken, bölgedeki mahallelerin birbirleri arasındaki ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

MUHTAR DEMETGÜL'DEN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Öte yandan mahalle sakinleri ise yıllardır bekledikleri çalışma için mutlu olduklarını ifade ettiler.

Oyumgürgen Mahallesi Muhtarı Nedim Demetgül ise çalışmalar dolayısıyla Başkan Güler'e teşekkür etti.