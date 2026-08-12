AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle yabancı dijital konaklama platformlarına Bakanlıktan izin belgesi alma zorunluluğu getirilirken, platformların hizmet bedeli üzerinden alabileceği tutar yüzde 17 ile sınırlandırılıyor.

ANKARA (İGFA) - AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle yurt dışında yerleşik dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin yeni bir yasal çerçeve oluşturulması amaçlanıyor.

Düzenleme kapsamında faaliyet göstermek isteyen yabancı dijital konaklama platformlarının Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alması zorunlu olacak. İzin belgesinin geçerlilik süresi iki yıl olacak ve belge devredilemeyecek.

İZİN BELGESİ İÇİN 5 MİLYON TL ÜCRET

Platformların izin belgesi alabilmesi için dijital hizmet vergisi mükellefi olması, vergi borcunun bulunmaması, Türkiye'de tebligata esas bir irtibat adresi ve sorumlu kişi göstermesi ve belge ücretini yatırması gerekecek.

İzin belgesi ücreti 5 milyon TL olarak belirlenirken, bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Cumhurbaşkanı, belge ücretini iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkili olacak.

Platformlar ayrıca Türkiye'de bir temsilci belirlemek zorunda olacak. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı ve Türkiye'de mukim olması gerekecek. Tüzel kişi temsilcilerde ise sermaye şirketi olma ve şirketi temsile yetkili kişilerden en az birinin Türk vatandaşı ve Türkiye'de mukim olması şartı aranacak.

KOMİSYON YÜZDE 17'Yİ AŞAMAYACAK

Teklifte yabancı dijital konaklama platformlarının hizmet sağlayıcılardan alabileceği ücretlere de sınır getiriliyor.

Buna göre platformların, hizmete konu satış bedeli üzerinden alacağı tutar KDV hariç olmak üzere yüzde 17'yi geçemeyecek.

Platformlar ayrıca hizmet sağlayıcıları kampanyalı satış yapmaya zorlayamayacak, alternatif kanallardan satış veya reklam yapmalarını kısıtlayamayacak. Nesnel bir gerekçe bulunmaksızın hizmet sağlayıcıların sıralamasını düşürmeleri, hizmetlerini kısıtlamaları veya askıya almaları da yasaklanacak.

HANGİ HİZMETLERİ DOĞRUDAN SUNABİLECEKLER?

Yabancı dijital konaklama platformları, Bakanlıktan turizm belgeli konaklama işletmeleri ile izin belgeli turizm amaçlı kiralanan konutların elektronik ticaretini ve elektronik ortamda uçak bileti satışlarını doğrudan gerçekleştirebilecek.

Bunun dışında seyahat acentelerinin sunması gereken hizmetler, ilgili mevzuata göre yetkili seyahat acentaları aracılığıyla; araç kiralama hizmetleri ise Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş işletmeler üzerinden sunulabilecek.

Platformların izin belgesi kapsamı dışında faaliyet göstermesi ve başka ürünlerin satış veya pazarlamasını yapması da engellenecek.

İHLALLERE YÜKSEK PARA CEZALARI

Teklifte yükümlülüklere aykırı hareket eden platformlara yönelik yüksek tutarlı idari para cezaları öngörülüyor. Hizmet verilmediği halde bedel alınması veya sözleşmede hizmet ve bedel bilgilerinin bulunmamasına rağmen ücret tahsil edilmesi halinde haksız alınan bedelin 10 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Hizmet sağlayıcıların sıralama veya tavsiye sistemlerinde haksız şekilde geriye düşürülmesi ya da hizmetlerinin kısıtlanması halinde 500 bin TL idari para cezası verilecek.

Platformların hizmet sağlayıcıları kampanyalı satışa zorlaması veya alternatif satış kanallarını kısıtlaması halinde de 500 bin TL ceza uygulanacak. Aynı ihlalin tekrarı halinde cezalar artırılabilecek ve üçüncü ihlalde izin belgesi iptal edilebilecek. Satış bedelinden yüzde 17'nin üzerinde ücret alınması halinde ise haksız alınan bedelin 10 katı tutarında idari para cezası öngörülüyor.

Müşteriye taahhüt edilen hizmetin eksik verilmesi veya hiç verilmemesi halinde ise sözleşme başına 50 bin ila 100 bin TL arasında idari para cezası uygulanacak.

İZİN BELGESİ OLMADAN FAALİYETE ERİŞİM ENGELİ

Bakanlıktan izin belgesi almadan Türkiye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen veya izin belgesi iptal edilen platformların erişimi engellenebilecek.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından verilen erişim engelleme kararı, uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek. Kararların 24 saat içinde sulh ceza hakimliğinin onayına sunulması öngörülüyor.

İzin belgesi iptal edilen platformlar 6 ay süreyle yeni izin belgesi başvurusunda bulunamayacak.

TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTEREN PLATFORMLARA 3 AY SÜRE

Teklifin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye'de elektronik ticaret ortamı üzerinden faaliyet gösteren yabancı dijital konaklama platformlarının, 3 ay içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığına izin belgesi almak için başvurması gerekecek.

Teklifle ayrıca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yabancı dijital konaklama platformlarından on binde 7,5 oranında turizm payı alınması öngörülüyor. Bu payın hesabında dijital hizmet vergisinin matrahı esas alınacak. Teklifin yasalaşması halinde yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetleri izin, temsilcilik, komisyon, vergi ve tüketici hakları bakımından kapsamlı bir düzenlemeye tabi olacak.