Batman'ın Sason ilçesinde kurulan model uçak atölyesi, öğrencileri küçük yaşta havacılık ve teknolojiyle buluşturuyor. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkı sunan eğitimlerde çocuklar hem model uçak üretiyor hem de mühendislik ve takım çalışması becerileri kazanıyor.

BATMAN (İGFA) - Türkiye'nin savunma sanayi, havacılık ve yüksek teknoloji alanlarında son yıllarda elde ettiği başarılar genç nesillere ilham verirken, Batman'ın Sason ilçesinde yürütülen model uçak eğitimleri de bu vizyonun yerelde güçlenmesine katkı sağlıyor.

Sason İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen model uçak kursları sayesinde öğrenciler, küçük yaşlarda havacılıkla tanışarak hem teknik beceriler kazanıyor hem de üretmenin heyecanını yaşıyor.

Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Cihan, model uçak kurslarının çocukların bilim, teknoloji ve havacılık alanlarına yönelmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Çocukların kurslarda model uçakların yapım aşamalarına aktif olarak katıldığını ifade eden Cihan, öğrencilerin hem kanatlı hem de motorlu model uçaklar üreterek teknik bilgi ve becerilerini geliştirdiğini söyledi.

'Çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren havacılık ve teknolojiyle buluşturmak istiyoruz' diyen Cihan, bu çalışmaların geleceğin mühendislerini, pilotlarını ve teknoloji üreticilerini yetiştirmede önemli rol oynadığına dikkat çekti. Yıl İlkokulu bünyesinde faaliyet gösteren model uçak atölyesinde dört farklı model uçakla eğitim veriliyor. Okul Müdürü Cihan Aydın, atölyenin öğrencilerin yaş ve seviyelerine göre planlandığını belirterek, ilk aşamada özel gereksinimli öğrencilerin programa dahil edildiğini, ardından diğer öğrencilerin de eğitimlere katıldığını ifade etti.

Atölyede uygulamalı çalışmalarla öğrencilerin el becerilerinin geliştiğini ve teknik düşünme yeteneklerinin güçlendiğini belirten Aydın, atölyenin kurulmasına destek veren Furkan Başar'a teşekkür etti.

Model uçak kursu eğitmeni Ezgi Açici ise eğitimlerin öğrencilerin gelişimine çok yönlü katkı sunduğunu söyledi. Öğrencilerin havacılık, mühendislik, bilim ve teknoloji alanlarına ilgisini artırmayı hedeflediklerini belirten Açici, kurslarda çocuklara sadece model uçak yapımının değil, sabırlı olmanın, planlı çalışmanın ve ekip ruhunun da öğretildiğini kaydetti.

Atölyede eğitim alan öğrenciler de kurslardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilerden Efil Dicle Yavuz, takım çalışması, üretim ve problem çözme becerileri kazandıklarını belirterek, bu deneyimlerin gelecekteki meslek seçimlerine katkı sağlayacağını ifade etti. Bir diğer öğrenci Bahar Abay ise model uçaklar ve uçuş sistemleri hakkında birçok yeni bilgi öğrendiğini, eğitimlerin hem öğretici hem de eğlenceli geçtiğini söyledi. Sason'da hayata geçirilen model uçak atölyesi, öğrencilerin bilim ve teknolojiyle erken yaşta tanışmasını sağlarken, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda geleceğin mühendisleri, pilotları ve teknoloji üreticilerinin yetişmesine de katkı sunuyor.