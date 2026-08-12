Konya Karatay Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde toplam 45 bin metrekareyi aşan alanda yeni park ve yeşil alan projelerini hayata geçirerek, ilçeye nefes aldıracak yeni yaşam alanları kazandırıyor.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi, ilçenin yeşil alan varlığını artırmak ve mahalle sakinlerine modern sosyal yaşam alanları kazandırmak amacıyla park yatırımlarını sürdürüyor. 2026 yılı yatırım programı kapsamında farklı mahallelerde yeni yeşil kuşak parkların yapımını sürdürüyor.

İŞGALAMAN'A 12 BİN METREKARELİK YENİ PARK

Karatay Belediyesi tarafından İşgalaman Mahallesi'nde yaklaşık 12 bin metrekarelik alanda yeni bir yeşil kuşak park çalışması başlatıldı. Mahalleye önemli bir sosyal yaşam alanı kazandıracak proje kapsamında yeşil alan ve peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra farklı yaş gruplarına hitap edecek sosyal ve sportif donatılar da yer alacak. Projede ayrıca basketbol sahası da bulunacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin dinlenebilecekleri, spor yapabilecekleri ve çocukların güvenli alanlarda vakit geçirebilecekleri nitelikli bir sosyal yaşam alanı oluşturulacak.

AHMED ÇALIK PARKI'NIN 5. ETABI GELİYOR

Karatay'ın yeşil alan yatırımları İşgalaman Mahallesi ile sınırlı kalmıyor. 2026 yılı kapsamında ilçenin farklı noktalarında yeni park ve yeşil alan projeleri de hayata geçiriliyor.

Akabe Mahallesi Ahmet Çalık Parkı'nın 5. etabı, bu yatırımlar arasında. Ahmet Çalık Parkı'nın Çayır Camii'ne kadar olan devamı ile Maslahat Sokak'ta 17 bin 640 metrekarelik alanda gerçekleştirilecek proje, ilçenin önemli yeşil kuşak parklarından biri olacak.

Projede kamelyalar, banklar, çocuk oyun alanları, trambolin ve yürüyüş yolu gibi farklı kullanımlara yönelik donatılar yer alacak.

AKABE VE MENGENE'YE YENİ PARKLAR

Akabe Mahallesi Babadostu Sokak'ta da 10 bin 257 metrekarelik alanda yeni bir park alanı oluşturulacak. Çocuk oyun alanı, fitness alanı, trambolin ve ayak futbol sahalarının yanı sıra dinlenme alanlarının da yer alacağı park, mahalle sakinlerine farklı aktivite imkânları sunacak.

Mengene Mahallesi Hasoğuz Sokak'ta hayata geçirilecek 5 bin 837 metrekarelik park projesinde ise çocuk oyun alanlarının yanı sıra skay park, kamelya ve dinlenme alanları bulunacak.

KILCA: YEŞİLE VE SOSYAL ALANLARA ERİŞİLEBİLİRLİĞİ EN ÜST DÜZEYE TAŞIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yapımına başlanan yeni yeşil kuşak parkların mahalle sakinlerine ve Karatay'a hayırlı olmasını dileyerek, yeşil alan yatırımlarının ilçenin geleceği açısından önemine dikkat çekti.