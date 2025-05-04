İzmit Belediyesinin katkılarıyla Prof. Dr. Ümit Özdağ Hatıra Ormanı, Yeşilova Mahallesinde açıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kendisine gelen taleplere kayıtsız kalmamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ adına Yeşilova Mahallesinde hatıra ormanı açıldı. İzmit Belediyesinin yer tahsis ederek destek olduğu hatıra ormanı açılışına İzmit Belediyesi Meslek Odası ve Sendika Masası Sorumlusu Cem Serhat Dayanç, Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz ve çok sayıda partili katıldı.

Açılış programında konuşan Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, “Genel başkanımız adına açılan Ümit Özdağ Hatıra Ormanına destek veren Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e çok teşekkür ediyorum. Desteği bizler için önemli” dedi. Hatıra ormanına farklı türlerde 150 ağaç dikildi.