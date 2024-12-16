İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret eden Kocaeli Kültür ve Sanat Derneği, önümüzdeki günlerde açılacak Oyuncak Müzesi’nde sergilenmek üzere 1970 yılında üretilen 8mm film makinasını Başkan Hürriyet’e hediye ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Erkan Demir, Başkan Yardımcısı Adem Aydın ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Erkan Demir, dünyanın dört bir yanından toplanan oyuncakların İzmitlilerle buluşacağı Oyuncak Müzesi’nde sergilenmek üzere, 1970 yılında üretilen 8mm film makinasını ve çizgi filmi Başkan Hürriyet’e hediye etti

Film makinası, 7 ila 8 dakika arasında film oynatma kapasitesine sahip olup, özellikle Charlie Chaplin’in sesiz filmleriyle oynatabilen bir cihaz olarak büyük önem taşıyor. Bu nadir makina, dönemin teknolojisi ile film izleme deneyimini yansıtan nostaljik bir parça olarak Oyuncak Müzesi’ne katkı sunacak.

Başkan Hürriyet, hediye edilen film makinasının müzede sergileneceğini ve kültürel mirasa katkı sağlayacak önemli bir parça olduğunu belirterek, Kocaeli Kültür ve Sanat Derneği’ne teşekkür etti. Hürriyet ayrıca İzmit’in kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurguladı.