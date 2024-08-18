İzmit Belediyesi, Yaz Akşamları etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği klasik müzik konseri ile vatandaşlara müziğin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, müziğin birleştirici ve iyileştirici gücünden ilham alarak düzenlediği Yaz Akşamları konserleri ile vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Bu etkinlikler, bireylerin sosyalleşmesine olanak tanırken, katılımcılara müziğin büyülü dünyasında keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.

İzmit Belediyesi, yaz akşamlarını daha da anlamlı kılmak amacıyla “İzmit’te Yaz Akşamları” etkinlik serisine klasik müzik ile devam edecek.

21 Ağustos 2024 Çarşamba akşamı saat 19.30’da Mimarlar Odası Tarihi Bina’da düzenlenecek olan klasik müzik konseri, sanatseverleri eşsiz bir müzikal yolculuğa çıkaracak. İzmit Belediyesi Kent Orkestrası’nın sahne alacağı bu özel geceye tüm İzmitliler davetli.