Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda yıl boyunca çocuklara hayvan ve doğa sevgisi aşılamayı hedefleyen eğitim ve etkinlikler düzenliyor. 2025 yılı içerisinde çocuklara yönelik 109 eğitim düzenlenerek 5 bin 432 öğrenciye ulaşıldı.

ANTALYA (İGFA) - Farklı türlerde yaklaşık bin 500 hayvana ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda anaokulundan liseye kadar farklı yaş gruplarındaki öğrencilere çevre bilincini güçlendirmek, çocuklara hayvan ve doğa sevgisi kazandırmak için eğitim ve renkli etkinlikler düzenleniyor.

BEŞ BİN ÖĞRENCİ ZİYARET ETTİ

2025 yılı içerisinde çocuklara yönelik 109 eğitim düzenlenerek 5 bin 432 öğrenciye ulaşıldı. Aynı dönemde 20 farklı etkinlik düzenlendi. Doğal Yaşam Parkı'nda görevli Hakan Savurdan Antalya merkez ve ilçelerden öğrencilerin büyük bir ilgiyle geldiklerini söyleyerek, 'Büyük küçük her yaştan binlerce vatandaşımız zamanını geçirmek için tercih ettiği Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda ziyaretçiler, değişik türlerde vahşi ve evcil hayvanları aynı zamanda görebilme imkânını bulabiliyor. Okullar ile işbirliği yaparak yıl boyunca çeşitli eğitim ve geziler düzenleniyor. Eğitim programlarımız anaokulundan liseye kadar farklı yaş gruplarındaki öğrencileri kapsıyor. Programlar kapsamında öğrencilere ilk olarak konferans salonunda hayvan türleri, doğal yaşam alanları, çevre bilinci, doğanın korunması gibi konularda bilgilendirme ve sunum yapıyoruz' dedi.

HAYVANLARI YAKINDAN GÖRME ŞANSI

Çocukların görevliler eşliğinde Doğal Yaşam Parkını gezdiğini aktaran Savurdan, 'Çocuklar merak ettikleri hayvanları yakından görme fırsatı bulurken tavşan, kuzu ve oğlak gibi hayvanlarla kontrollü etkileşim sağlanarak bağ kurmaları sağlanıyor' diye konuştu. Hakan Savurdan, eğitim ve etkinliklere katılmak isteyen okulların Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ile iletişime geçerek randevu alabileceklerini de belirtti.