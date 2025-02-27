Kocaeli'de İzmit Belediyesi, bu sene de Anıtpark’ta kuracağı Mobil Aşevi ve yüzlerce kişilik kapalı çadır alanındaki iftar sofralarıyla gönüllere dokunmaya devam edecekKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, bu sene de Ramazan ayının ruhunu yaşamaya ve yaşatmaya devam edecek.

Birçok alanda öz kaynaklarıyla hizmet vermeye devam eden İzmit Belediyesi, Anıtpark’ta konumlandıracağı Mobil Aşevi ile günde yüzlerce kişiyi ücretsiz bir şekilde iftar sofrasında ağırlayacak.

Kapalı alanda 350, toplamda ise bin kişiyi ağırlama kapasitesi bulunan Mobil Aşevi, geçtiğimiz sene ilk kez faaliyet göstermiş ve vatandaşlardan büyük ilgi görmüştü.

Ramazan ayının sonuna kadar haftanın her günü devam edecek olan uygulamaya bu sene de yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.