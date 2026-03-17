KOCAELİ (İGFA) - Ramazan Bayramı öncesinde kent merkezinde alışveriş hareketliliğini artıracak önemli bir uygulama hayata geçiriliyor. İzmit Belediyesi, bayram hazırlıkları kapsamında kent esnafının ürünlerini 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde dükkanlarının önüne çıkararak satış yapabilmesine olanak sağlayacak bir karar aldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in onayıyla alınan karar doğrultusunda, İzmit esnafı 17-18-19 Mart tarihlerinde kendi iş yerlerinin önünde ürünlerini satışa çıkarabilecek. Uygulamayla birlikte özellikle Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi başta olmak üzere kent merkezindeki çarşılar bayram alışverişinin canlı atmosferine sahne olacak. Kent merkezi, bayram öncesi günlerde adeta açık hava panayırına dönüşecek.

SEYYAR SATICILARI KAPSAMIYOR

İzmit Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın kent ekonomisine hareket kazandırmayı ve esnafın bayram öncesi satışlarına katkı sunmayı hedeflediği ifade edildi. Öte yandan uygulamadan yalnızca İzmit'te faaliyet gösteren esnaflar yararlanabilecek. Seyyar satıcıların satış yapmasına ise izin verilmeyeceği belirtildi.