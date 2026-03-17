Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kadir Gecesi'nin manevi atmosferi, vatandaşların yoğun katılımıyla yaşandı. Doğanlar Mahallesi Camii'nde Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açılan Sakal-ı Şerif, ilçe halkının büyük ilgisini gördü.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iftar saatinden itibaren camiye akın eden vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'i görebilmek için cami avlusunda ve cami dışında uzun kuyruklar oluşturdu.

Manevi atmosferin en yoğun şekilde hissedildiği gecede vatandaşlar, dualar ederek Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti. Sakal-ı Şerif'e dokunmak isteyen vatandaşların oluşturduğu kalabalık, Kadir Gecesi'nin birlik ve beraberlik ruhunu da gözler önüne serdi.

Ziyarete katılanlar arasında Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de yer aldı. İlçedeki kadınlarla birlikte camiye gelen Başkan Tekin, vatandaşlarla sohbet ederek bu mübarek gecenin manevi coşkusunu paylaştı.

Teravih namazı sonrası Pazaryeri Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Başkan Tekin ve belediye personeli, cami çıkışında vatandaşlara ikram dağıtarak Kadir Gecesi'nin paylaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirdi.

Gece boyunca camide oluşan yoğunluk ve manevi atmosfer, Pazaryeri'nde Kadir Gecesi'nin büyük bir coşkuyla idrak edildiğini bir kez daha gösterdi.