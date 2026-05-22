Bursa Nilüfer Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı, hijyenik ve çevre temizliğine uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için ilçedeki 9 pazar yeri ile Gölyazı Balık Mezatı alanını kesim alanı olarak belirledi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ibadetlerini sorunsuz, huzurlu ve hijyenik koşullarda gerçekleştirebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Nilüfer Kaymakamlığı başkanlığında toplanan Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları doğrultusunda; ilçedeki kesim alanları, çevre temizliği önlemleri ve kurbanlık alımında dikkat edilecek hususlar paylaşıldı.

Vatandaşların kendi imkanlarıyla kurban kesimlerini gerçekleştirebilmeleri için ilçe genelinde altyapısı hazırlanan alanlar belirlendi. Alınan karar doğrultusunda cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurban kesilmesine kesinlikle izin verilmeyeceği bildirildi. Kesim yeri belirlenmeyen mahallelerde ve köylerde ise vatandaşlar kurallara uymak şartıyla kendi bahçelerinde kesim yapabilecek. Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanan kurban kesim alanları; İhsaniye Mahallesi Pazar Yeri, Konak Mahallesi Pazar Yeri, Karaman Mahallesi Pazar Yeri, Balkan Mahallesi Pazar Yeri, Yüzüncüyıl Pazar Yeri, Üçevler Mahallesi Pazar Yeri, Fethiye Mahallesi Yeri, Beşevler Mahallesi Pazar Yeri, Çamlıca Mahallesi Pazar Yeri ve Gölyazı Mahallesi Balık Mezatı alanı olarak açıklandı.

ATIK ÇUKURLARI 3. GÜN KAPATILACAK

Çevre kirliliğinin ve kötü kokuların önüne geçmek amacıyla belediye ekipleri kesim alanlarında bir denetim ve temizlik mesaisi yapacak. Kurban kesim sürecinde ortaya çıkan kan, sakatat ve iç organlar gibi hayvansal atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için özel atık çukurları açılacak. Toplum sağlığını korumak adına bu çukurlar, bayramın 3'üncü günü itibariyle tamamen kapatılarak kireçlenecek. Yetkililer, hayvansal atıkların sokaklara bırakılmaması veya evcil ya da yabani hayvanlara verilmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

KURBANLIK ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKN HUSUSLAR

Nilüfer Belediyesi yetkilileri, hem vatandaşların mağdur olmaması hem de halk sağlığının korunması amacıyla kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri hatırlattı. Satın alınacak hayvanların dini ölçülere uygun, sağlıklı, besili ve gebe olmamasının büyük önem taşıdığını vurgulayan yetkililer; büyükbaş hayvanların küpeli ve pasaportlu, küçükbaş hayvanların ise küpeli ve nakil belgeli olması gerektiğini belirtti. Sığırların iki yaşını doldurmuş olmasına dikkat edilmesi ve öncelikle erkek hayvanların tercih edilmesi istenirken, il dışından gelen kurbanlıklar için veteriner sağlık raporu ile aşı kontrollerinin tam olması şartına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Yetkililer ayrıca, hem satış hem de kesim alanlarında Sağlık Bakanlığı tarafından solunum yolu enfeksiyonlarına karşı belirlenen koruyucu önlemlere titizlikle uyulması çağrısında bulundu.

Vatandaşlar, kurban hizmetleri ve karşılaştıkları her türlü olumsuzlukla ilgili olarak Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne 444 16 03 numaralı hattan ulaşarak bilgi ve destek alabilecekler.