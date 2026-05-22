Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 'Kurban Yakalama Timi', yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Vatandaşların Kurban Bayramı'nı sorunsuz bir şekilde geçirebilmesi amacıyla kurulan ekip, kaçan kurbanlık hayvanlara hızlı ve profesyonel müdahale edebilmek için kapsamlı eğitimlerden geçiriliyor. Drone destekli takip ve müdahale eğitimleriyle güçlendirilen tim, bayram süresince sahada aktif görev yapacak.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Veterinerlik Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda görev yapan ekip hem fiziksel dayanıklılık hem de teknik müdahale alanlarında yoğun bir hazırlık sürecinden geçiyor. Modern ekipmanlarla desteklenen çalışmalar kapsamında tim üyeleri, olası kriz anlarında hızlı hareket edebilmek adına uygulamalı eğitimler alıyor.

20 KİŞİLİK PROFESYONEL EKİP BAYRAM MESAİSİNE HAZIRLANIYOR

Aralarında 5 veteriner hekimin de bulunduğu 20 kişilik profesyonel ekip, yakalama teknikleri, kriz anı koordinasyonu ve fiziksel dayanıklılık eğitimlerinden geçiriliyor.

Koşu, refleks geliştirme, kondisyon ve şınav çalışmalarıyla desteklenen antrenman programı sayesinde ekip, bayram süresince yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı tam donanımlı hale getiriliyor. Drone teknolojisinin de aktif olarak kullanılacağı yakalama olaylarında kaçan hayvanların kısa sürede tespit edilerek güvenli şekilde yakalanması hedefleniyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kaçan kurbanlık hayvanlar için özel yakalama timinin oluşturulduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Veterinerlik Hizmetleri Daire Başkanı Celal Özsöyler şu ifadeleri kullandı:

'Bu ekip kurbanlık dananın kaçması yaşandığı zaman vatandaşlar Büyükşehir Belediyemizin ALO 153 İhbar Hattı'na bildirdikleri zaman drone ile tespit ettiğimiz kaçan hayvanı yakalayarak teslim edeceklerdir. Geçen yıl yaklaşık olarak 20 tane danamız kaçmıştı. İnşallah bu sene hiç danamız kaçmaz. Kaçan olursa da biz gereken önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Ekibimiz danayı yakalayarak vatandaşımıza teslim edecek.'

VATANDAŞLARA KURBAN ETİ KONTROL HİZMETİ DE SUNULACAK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yalnızca kaçan kurbanlıkların yakalanması konusunda değil, kurban kesimi sonrasında oluşabilecek sağlık şüphelerinde de vatandaşlara destek sağlayacak. Vatandaşlar, kestikleri kurban etinin sağlık durumu konusunda tereddüt yaşamaları halinde Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda görev yapan veteriner hekimlere başvurabilecek. Yapılacak incelemelerin ardından etin tüketim açısından uygun olup olmadığı konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapılacak.