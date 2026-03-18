İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, ramazan ayında İzmir İtfaiyesi ve ESHOT'ta görev yapan kadın personelle buluştu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, ESHOT'ta görev yapan kadın şoför ve kadın hareket amirler ve İzmir İtfaiyesi'ndeki kadın personelle bir araya geldi.

Türkiye'de en fazla kadın şoföre sahip olan Eshot Genel Müdürlüğü'nün Buca Gediz Atölyesi'nde iftar sofrasına konuk olan Öznur Tugay'a, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, ESHOT'un kadın bürokratları da eşlik etti. Öznur Tugay, masaları dolaşarak kadın şoförlerle sohbet etti.

Trafikte ESHOT'un kadın şoförleriyle karşılaşmaktan büyük gurur duyduğunu söyleyen Tugay, 'Gerçekten çok iyi araç kullanıyorsunuz; bunu bir sürücü olarak rahatlıkla söyleyebilirim. İyi ki varsınız, emeklerinize sağlık. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Burada olmak benim için gerçekten çok anlamlı' dedi. Öznur Tugay, kadın şoförlerle sık sık bir araya geleceklerini belirterek, 'Eğlence ve spor gibi etkinliklerle motivasyonu artırmayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

ÖZGEN: DÜNYADA DA İLK 10 KURUM ARASINDA YER ALIYORUZ

ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen, kent içi ulaşımın güvenli ve düzenli şekilde işlemesinde güçlü bir ekiplerinin bulunduğunu belirterek, Başkan Dr. Cemil Tugay döneminde kadın şoför sayısının 290'a ulaştığını söyledi. ESHOT'un Türkiye'de en fazla kadın şoföre sahip kurum olduğunu vurgulayan Özgen, dünyada da ilk 10 arasında yer aldıklarını ifade etti. Bu başarının, kadınların çalışma hayatında daha güçlü yer almasını destekleyen bir anlayışın sonucu olduğunu belirten Özgen, Başkan Tugay'ın kararlı duruşunun belirleyici olduğunu ve kadın çalışanların katkısının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

ESHOT'un ilk kadın şoförlerinden Aysun Çalışır, Öznur Tugay'a çiçek takdim etti. Gecede ayrıca Öznur Tugay'a, ESHOT atölyesinde hurda malzemeler kullanılarak üretilen takı askısı ve sehpa hediye edildi.