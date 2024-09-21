İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kapanca Sokak Festivaline katılan minikler Çocuk Etkinliklerinde eğlenceli vakit geçiriyorlar. KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, hafta sonu boyunca devam edecek Kapanca Sokak Festivali ile şehre yeni bir kültürel etkinlik kazandırıyor. İzmit’in tarihi dokusunu canlandırarak festival, birbirinden renkli etkinliklere sahne oluyor. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Kapanca Sokak Festivalinin zengin içeriğinde çocuklar da unutulmadı.

ÇOCUKLAR VE AİLELER MEMNUN

Çocuk etkinlikleri Akçakoca İlkokulu’nun bahçesinde çok sayıda minik İzmitlinin katılımıyla gün boyu sürecek. Çocuklar ve aileleri etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek İzmit Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.