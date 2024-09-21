Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, vatandaşların uygun fiyatlı ve güvenilir gıdaya daha kolay ulaşabilmesi amacıyla Gemlik’e kazandırdığı BESAŞ Fabrika Satış Mağazası törenle hizmete açıldı. Açılışa Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in yanı sıra önceki dönem Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Hasan Öztürk, CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum ve meslek kuruluşu temsilcileri katıldı.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ucuz ve kaliteli gıdanın halka ulaştırılması için önemli bir adımın atıldığını ifade etti. BESAŞ yönetimine teşekkür eden Deviren, göreve geldikleri günden bu yana Gemlik’in öncelikli sorunlarına odaklandıklarını, halkın derdiyle dertlendiklerini dile getirdi. Bu dertlere merhem olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür eden Deviren, mağazanın hayırlı olmasını diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, Gemlik’in güvenilir ve uygun fiyatlı gıdaya daha kolay ulaşabilmesi, üreticilerin de adil bir şekilde emeklerinin karşılığını alması için projeler ürettiklerini söyledi. Üretici kazanırken vatandaşın da güvenli gıdayı rahatlıkla ucuza tüketmesini istediklerini belirten Başkan Bozbey, “BESAŞ Fabrika Satış Mağazamızın açılışında emeği geçenleri kutluyorum. BESAŞ’ın hem fiyat denetimini sağlama hem de kaliteli ve güvenli gıdanın sunumunda öncülük yapma amacı var. Geliri düşük vatandaşlarımızın olduğu bölgelerde bu hizmeti sunabilmeyi hedefliyor. Bu anlamda yoğun bir proje çalışması sürüyor. Önümüzdeki süreçte BESAŞ’ın büyüdüğünü ve farklı alanlarda hizmet ettiğini göreceğiz” dedi.

Kaynak: igf