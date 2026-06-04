İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), 2025-2026 sezonunda sahnelediği 9 oyunla 142 gösterimde 33 bin 71 seyirciye ulaştı. Dört yeni oyunun yanı sıra gençlik çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ve ilçe turneleriyle tiyatroyu kentin dört bir yanına taşıyan İzBBŞT, sezonu sanatla, dayanışmayla ve yoğun ilgiyle tamamladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) 2025-2026 tiyatro sezonunu alkışlarla tamamladı. Sezon boyunca sahnelenen oyunlar, sosyal sorumluluk projeleri, gençlik çalışmaları ve turnelerle İzBBŞT, yalnızca tiyatro üretimi yapan bir kurum değil, aynı zamanda kentin kültürel yaşamına yön veren önemli bir sanat odağı olduğunu bir kez daha gösterdi.

2025-2026 sezonunda kendi oyunlarıyla toplam 142 gösterim gerçekleştiren İzBBŞT, 33 bin 71 seyirciyi salonlarında ağırladı. Sezon boyunca 9 oyun sahnelendi.

'Halktan Biri', 'Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı', 'Cadı Kazanı', 'Çok Tuhaf Soruşturma', 'Yolcu', 'Helikopter' ve 'Mor Şalvar' yetişkin sanatseverleri ağırlarken, çocuk seyirciler 'Don Kişot - Çağdaş Bir Masal' ile 'Soytarılar Okulu' oyunlarıyla tiyatronun büyülü dünyasıyla buluştu.

Sezon içerisinde dört yeni oyun ilk kez seyirci karşısına çıktı. İzmir Şehir Tiyatroları ayrıca Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sahnesi'ne de oyunlarını taşıyarak, perde açtığı sahne sayısını artırdı.

İzBBŞT, yalnızca sahnelediği oyunlarla değil, toplumsal fayda üreten projeleriyle de dikkat çekti. Bu yıl ilk kez düzenlenen 'İzBBŞT Gençlik Günleri' ile genç tiyatro topluluklarına sahne açılarak genç sanatçıların üretimlerinin görünür kılınması amaçlandı.

Gençlerin tiyatro aracılığıyla kendilerini ifade etmelerine alan yaratan etkinlik, kentteki kültürel dayanışmanın da önemli örneklerinden biri oldu.

Gençlik Günleri boyunca gerçekleştirilen 14 gösterimde 4 bin 716 seyirci ağırlandı. 9 yaratıcı atölye ile 200'den fazla katılımcı tiyatronun mutfağında ağırlandı.

SANATA ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ GÜÇLENDİRİLDİ

'Sanat İyileştirir' projesi kapsamında ise hastanelerin onkoloji servislerinde tedavi gören çocuklara tiyatro sanatı ulaştırıldı. İzBBŞT sanatçıları, sanatın moral ve umut veren yönünü çocuklarla paylaşırken, tiyatronun iyileştirici gücünü yaşamın en hassas alanlarına taşıdı. Öte yandan 'Kendini Arayan Zürafa' oyunu ile okulları ziyaret eden ekipler, çocukların tiyatroyla erken yaşta tanışmasına katkı sundu. Böylece tiyatro sahnesi yalnızca salonlarla sınırlı kalmayıp okul koridorlarına, çocukların gündelik yaşamına kadar ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kent merkezinin dışındaki tiyatroseverleri de unutmadı. Bergama ve Torbalı başta olmak üzere çeşitli ilçelerde gerçekleştirilen turneler sayesinde tiyatro, İzmir'in farklı noktalarındaki seyircilerle buluştu. Böylece kültür-sanata erişimde fırsat eşitliğini güçlendiren çalışmalar sezon boyunca sürdürüldü.