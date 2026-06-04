Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), ihracatçı firmaların devlet desteklerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak amacıyla düzenlediği eğitim programlarına devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - EİB Genel Sekreterliği tarafından 'Yurtdışı Birim, Marka, Tanıtım Destekleri, Şirket Marka Alım Desteği ve Yeşil Mutabakata Uyum Projesi - Responsible Programı' konulu ücretsiz eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde, Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan yurtdışı birim, marka ve tanıtım destekleri ile şirket marka alım desteği ve Responsible Programı hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Programda destek başvuru süreçleri, yararlanma koşulları ve uygulama esasları detaylı şekilde ele alındı.

Küresel pazarlarda rekabet gücünün artırılması, markalaşmanın desteklenmesi ve sürdürülebilir üretim süreçlerinin yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen eğitimler firmalar tarafından yoğun ilgi gördü.

2026 YILI İÇİN AYRILAN KAYNAK 45 MİLYAR TL'YE YÜKSELTİLDİ

Ticaret Bakanlığı tarafından 2025 yılında ihracatçılara ve iş birliği kuruluşlarına yönelik toplam 25,5 milyar TL tutarında devlet yardımı sağlanırken, 2026 yılı için ayrılan kaynak 45 milyar TL'ye yükseltildi. Ege İhracatçı Birlikleri aracılığıyla kullandırılan devlet yardımlarında da önemli bir artış yaşandı. 2024 yılında 1 milyar 260 milyon TL olan destek tutarı, 2025 yılında yüzde 90 artışla 2 milyar 400 milyon TL'ye ulaştı.

Söz konusu desteklerden 2025 yılında toplam 2 bin 612 firma ve iş birliği kuruluşu yararlandı.

EİB, önümüzdeki dönemde daha fazla ihracatçının destek mekanizmalarından yararlanmasını sağlamak amacıyla eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini artırarak sürdürmeyi hedefliyor.

Program kapsamında ayrıca Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı çerçevesinde geliştirilen Responsible Programı'nın firmalara sağlayacağı avantajlar, sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm süreçleri ve uluslararası pazarlarda rekabetçiliğe katkıları hakkında da bilgi verildi.