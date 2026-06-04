Bilecik'te çocukların sıcak bir yuva ve güvenli bir aile ortamında büyümesine katkı sağlamak amacıyla önemli bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı'nın eşi Esranur Yayabaşı ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'ın eşi Nilüfer Durgut, Söğüt'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Koruyucu Aile Bilgilendirme Toplantısı'na katılarak anlamlı bir sosyal sorumluluk çağrısına destek verdi.

Toplantıda koruyucu aile hizmetlerinin kapsamı ve çocukların yaşamlarındaki olumlu etkileri anlatılırken, koruyucu aile modelinin toplumda daha geniş kitlelere ulaşması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Katılımcılar, sevgiye, ilgiye ve güvene ihtiyaç duyan çocukların aile ortamında büyümesinin önemine dikkat çekti.

Programda yapılan konuşmalarda, koruyucu aileliğin yalnızca bir sosyal hizmet değil, aynı zamanda bir vicdan ve gönül meselesi olduğu vurgulandı. Çocukların geleceğe umutla bakabilmeleri için daha fazla ailenin koruyucu aile sistemine destek vermesi gerektiği belirtilirken, gönüllülük bilincinin toplumun her kesiminde güçlendirilmesinin önemine değinildi.

Yetkililer, bir çocuğun hayatına dokunmanın onun geleceğini değiştirebileceğine dikkat çekerek, koruyucu aile hizmetinin yaygınlaşmasının çocukların sağlıklı, mutlu ve güvenli bireyler olarak yetişmelerine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Toplantı, koruyucu aile olmanın önemine yönelik farkındalığın artırılması ve daha fazla ailenin bu anlamlı sorumluluğu üstlenmesi çağrısıyla sona erdi.