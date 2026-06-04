Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kırsalda üretimin devam etmesi adına verdiği destekler üreticilerin yüzünü güldürüyor. Bereket Mahallesi'nde üreticilere 600 kilogram nohut tohumu dağıtıldı, 50 dekarlık alanda üretim hedefleniyor.

MERSİN (İGFA) - Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Yerel Tohum Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi' kapsamında, yerel tarımın korunması ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Proje ile hem yerel tohum çeşitlerinin gelecek nesillere aktarılması, hem de kırsalda üretimin sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında Gülnar ilçesine bağlı Bereket Mahallesi'nde üreticilere nohut tohumu desteği sağlandı. 10 üreticiye toplam 600 kilogram nohut tohumu dağıtılarak, 50 dekarlık alanda üretim yapılması hedefleniyor.

2020 yılında başlatılan proje kapsamında bugüne kadar toplam 91 üreticiye destek verilirken, 455 dekarlık alanda üretime katkı sunuldu. Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere sunduğu desteklerle üretim maliyetlerinin azaltılması, yerli üretimin güçlendirilmesi ve yerel tarımın korunması hedefleniyor. Yerel tohumların korunmasıyla birlikte, kültürel mirasın yaşatılmasına da katkı sağlanıyor.

AYTUTTU: 'AMACIMIZ YEREL NOHUT ÇEŞİTLERİNİ KORUMAK VE ÜRETİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde görev yapan Gıda Mühendisi Dilara Aytuttu, 'Yerel Tohum Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması' projesi kapsamında Gülnar Bereket Mahallesi'nde üreticilere nohut tohumu desteği sağladıklarını ifade ederek, 'Bu kapsamda 10 üreticimize 600 kilogram nohut desteği vererek, 50 dekarlık alanda üretim yapılmasını hedefledik. 2020 yılında başlattığımız proje ile bugüne kadar 91 üreticimize destek sağladık ve 455 dekarlık alanda üretime katkı sunduk. Amacımız yerel nohut çeşitlerimizi korumak, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerimizi destekleyerek yerel tarımı güçlendirmek' dedi.