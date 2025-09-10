İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali’nde imzalanan “IGF Kültür Üçgeni: Doğu-Batı-Asya” iş birliği protokolü, Romanya basınında da yer bulduKOCAELİ (İGFA) - Romanya’da yayımlanan haberde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İtalya’nın San Giovanni Rotondo Belediye Başkanı Filippo Barbano, Moldova’nın Ungheni Belediye Başkanı Vitalie Vrabie ve IGF Başkanı Dorel Cosma’nın bir araya gelerek uluslararası kültürel kalkınmaya yönelik önemli bir adım attığına dikkat çekildi.

Haberde, protokolün sergiler, sempozyumlar, kitap tanıtımları ve IGF üye ülkeleriyle ortak etkinlikleri kapsadığı vurgulanırken, üç merkezde yürütülen kültürel yatırımlar da aktarıldı. İzmit’te Uluslararası Halk Sanatları Müzesi açılışı için hazırlıkların başladığı, San Giovanni Rotondo’da IGF genel merkezinin kurulması çalışmalarının sürdüğü, Ungheni’de ise uluslararası bir müze ve kütüphane için adımlar atıldığı belirtildi.