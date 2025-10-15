Kocaeli Büyükşehir İSU, İzmit ilçesinde altyapı yatırımlarını sürdürüyor. 2025'e kadar sürecek çalışmalarda 6 mahallede toplam 9.085 metre altyapı hattı, 500 m³ içme suyu deposu ve 250 kişilik foseptik sistemi inşa ediliyor. Çalışmaların bir kısmı tamamlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ilçesinin farklı mahallelerinde yürüttüğü altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

2025 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçirilen çalışmalarla, ilçenin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilenerek daha güçlü ve sürdürülebilir bir altyapı ağı oluşturuluyor. Toplam 9 bin 85 metrelik yeni altyapı hattının yanı sıra, 500 metreküplük içme suyu deposu ve 250 kişilik foseptik sistemiyle bölgeye uzun yıllar güvenli hizmet verecek modern bir altyapı kazandırılıyor.

İSU Genel Müdürlüğü; İzmit ilçesinde devam ettirdiği çalışmalar kapsamında Yenişehir, Kadıköy, Yeşilova, Alikahya Fatih, Bulduk, Yassıbağ Mahallesi dâhil olmak üzere toplam altı mahallede altyapı imalatı gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında, İzmit ilçesinde toplamda 9.085 metre yeni altyapı çalışması ile 500 metreküp kapasiteli 1 adet depo ve 250 kişilik kapasiteye sahip 1 adet foseptik imalatı yapılıyor.

Yapılan çalışmalarda şu ana kadar Yassıbağ'da 810 metre içme suyu ve 735 metre kanalizasyon imalatları tamamlandı. 500 metreküp kapasiteli içme suyu deposunun ise betonarme imalatının da tamamlanmasının ardından izolasyon çalışmalarına başlandı. Kadıköy Mahallesi'nde 750 metre içme suyu hattı ve 188 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı da tamamlanarak devreye alındı. Yenişehir Mahallesi Şehit Ender Güven Caddesi'nde 1.160 metre içme suyu, 414 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatları tamamlandı. Ayrıca Alikahya Alsancak Sokak'ta 240 metre içme suyu imalatları tamamlandı.