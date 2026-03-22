Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Gelin Evi'nde bir yarışmacının İzmit Belediyesinin 1 TL'lik nikah ücretini anlatması, stüdyoda şaşkınlık yaratırken uygulamayı yeniden gündeme taşıdı.

KOCAELİ (İGFA) - Özel bir televizyon kanalında 'Gelin Evi' programında yarışan bir gelin, İzmit Belediyesinin nikah ücretine ilişkin uygulamasını anlatınca stüdyoda dikkat çeken anlar yaşandı.

Yarışmacı Şura Akçin'in 'İzmit Belediyesinde nikah ücreti 1 TL' sözleri diğer yarışmacıları adeta şaşkına çevirdi. Duyduklarına inanmakta zorlanan yarışmacılar, uygulamanın gerçek olup olmadığını sorgularken, programda kısa süreli bir hayret ve merak havası oluştu.

Hatrlanacağı gibi İzmit Belediyesi, nikah ücretlerini 1 TL olarak belirleyen uygulamayı 2019 yılından bu yana sürdürüyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen bu karar, evlilik hazırlığındaki çiftlerin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmeyi amaçlıyor.

Programda gündeme gelen bu uygulama, kısa sürede izleyicilerin de ilgisini çekerek sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi. İzmit Belediyesi'nin uzun süredir devam ettirdiği bu yaklaşım, ekranlara yansıyan bu anlarla birlikte bir kez daha geniş kitlelerin dikkatini çekmiş oldu.