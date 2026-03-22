Balıkesir'de Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent genelinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çarşıda gerçekleştirilen ziyaretlerde esnafa hayırlı işler dileyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Başkan Ergin, 'Bayramlar; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu anlamlı günlerde esnafımızla ve hemşehrilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Huzurla ve mutlulukla kutlayacağımız nice bayramlarda buluşmak dileğiyle, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı ve güzel günler diliyorum' dedi.