İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi’nde yıllardır bakım görmeyen sokaklarda üstyapı seferberliği başlatarak asfalt, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarını yoğun tempoyla sürdürüyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Yahya Kaptan Mahallesi’nde devam eden üstyapı çalışmalarını inceledi. Yıllardır bakım görmeyen ve yoğun kullanılan sokaklarda hummalı çalışmalar sürerken, mahalle sakinleri de çalışmalardan memnuniyetini dile getirdi.

HÜRRİYET, “YÜKSEK BİR TEMPOYLA ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Hürriyet, Şehit Ali İhsan Çakmak Sokak’ta yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Yahya Kaptan’da hummalı çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Yıllardır bakımsız kalan ve çok kullanılan Şehit Ali İhsan Çakmak Sokak bizim için çok önemliydi. Havaların müsaade etmesi, malzemelerin gelmesi, elektrik hatlarının tarafımızca tamamen yenilenmesi ve altyapı çalışmalarının da bitmesiyle üstyapı çalışmalarına başladık. Yahya Kaptan’da 3 farklı bölgede çalışmalar yürüteceğiz. Bu bölgeler bittikten sonra Kadıköy Mahallesi’nde Zümrüt Sokağa geçeceğiz. Yaz bitmeden, havalar bozmadan var gücümüzle yüksek bir tempoyla çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ise bin 400 metre uzunluğundaki Şehit Ali İhsan Çakmak Sokak’ta 2 bin 700 ton asfalt serimi yapıldığını belirterek, sezonu Başaran Caddesi’nde dekoratif aydınlatma çalışmalarıyla kapatacaklarını söyledi.

Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Nermin Şenses ise, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çalışmalar çok iyi gidiyor. Birçok bölgede yenileme olacak. Belediye ekiplerine ve başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.