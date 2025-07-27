Son dönemde Türkiye’nin dört bir yanında artan orman yangınlarına karşı yerel yönetimlerden önlemler gelmeye devam ediyor. İzmit Belediyesi, orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla önemli bir karar aldığını duyurdu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan orman yangınlarının herkesin yüreğini yaktığını ifade ettiği açıklamada, felaketlerin bir daha yaşanmaması adına üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi.

İzmit’in en kıymetli alanlarından biri olan Şehitlik Korusu’nda mangal yakılmasını yasaklama kararı aldıklarını duyuran İzmit Belediyesi, "Yeşilimizi, ormanlarımızı ve canlarımızı korumak hepimizin sorumluluğu. Lütfen bu kurala hassasiyetle uyalım, doğamızı birlikte koruyalım” çağrısında bulundu.