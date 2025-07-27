İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelyalı’daki işletmeler tarafından hizmet alanına çevrilen yeşil alanlara yönelik çalışma yürüttü. Bölge esnafının da iş birliği ile yeşil alanlardaki işgaller kaldırıldı.İZMİR (İGFA) - İzmirli esnaf, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ile iş birliği içinde önemli bir çalışmaya imza attı.

Güzelyalı bölgesinde yer alan işletmelerin, yeşil alanları kendi hizmet alanlarına çevirmesi üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, Yalı İşadamları ve İşletmeciler Derneği ile koordineli şekilde esnafla görüştü. Bölgedeki 23 işletme, tahrip edilen alanların yeniden yeşil alana dönüştürülmesi için işgal unsurlarını kaldırdı.

Ayrıca İlan Reklam Yönetmeliği’ne uygun olmayan alanlardaki reklam panolarıyla ilgili de işlem uygulandı. Çalışmaların, İzmir genelinde devam edeceği belirtildi.

“İŞGALE NEDEN OLAN BİR UNSUR KALMADI”

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetim Şube Müdür Vekili Vedat Ayyıldız, “İzmir genelinde yeşil ve kamusal alan üzerinde işgal edilmiş unsurlara yönelik çalışmalarımızı Güzelyalı ve Buca’da devam ettiriyoruz. Konak ilçemize bağlı Güzelyalı, Mithatpaşa bölgesinin kara tarafındaki işletmelerimizin kullandığı servis alanı ve işletme arasında bulunan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın çiçeklerle donattığı yeşil alanları işletmelerimizin kendi kullanım alanına çevirmeleri, beton dökmeleri, saksı ve masa, sandalye koymaları üzerine temizlik yapıyoruz. 23 işletmemiz ve Yalı İşadamları ve İşletmeciler Derneği Rıfat Erdal’ın da destekleriyle alanın tekrar düzenlenmesini sağladık. Şu anda işgale neden olan bir unsur kalmadı. Yeşil alanların İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından tekrar düzenlenmesi ile ilgili faaliyetler devam ediyor” diye konuştu.

Söz konusu bölge ile ilgili Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden vatandaşlar tarafından çok sayıda şikâyet oluşturulduğunu kaydeden Ayyıldız, “Bu bölgede denetimlerimizi devamlı yapıyoruz. Değerli esnafımızla bu konuyu müzakere ettik. Dernek ile toplantılar yaptık. Yapacağımız çalışma sonucunda esnaf da işgal edilen unsurların kendileri tarafından kaldırılacağını beyan etti. İkili diyalogla güzel bir çalışma yapıldı. İlan Reklam Yönetmeliği’mize uygun olmayan alanlardaki reklam unsurlarıyla ilgili de yasal işlemler uygulandı. Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak İzmir genelindeki çalışmalarımızı plan dahilinde sürdürüyoruz. Güzelyalı’daki esnafımız gibi diğer bölgelerdeki esnafımızın da bize destek olmasını, İzmir’i daha güzel hale getirmeyi temenni ediyoruz” diye konuştu.

Yalı İşadamları ve İşletmeciler Derneği Rıfat Erdal, “Yeni esnaf arkadaşlarımız bilinçsiz olarak yeşil alanları tahrip etmiş. Tahrip olan alanların tekrar yeşil alana dönmesi için 15 gün önce uyarı verildi. Esnaf arkadaşlarımızla koordineli bir şekilde hep beraber çalışıp tahrip olan alanları tekrar yeşil alana çevirmek için uğraşıyoruz. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri sevgi ve saygı ile yaklaştı, teşekkür ediyoruz" dedi.