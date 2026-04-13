Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafiğe nefes aldıracak Başiskele Kavşağı Projesi'nde önemli bir aşamaya daha geçiyor. Proje kapsamında 'İzmit Sahil Bağlantı Yolu' 14 Nisan Salı (yarın) günü itibariyle trafiğe kapatılacak, çalışmalar daha da hız kazanacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli projelerden biri olan 'D-130 Karayolu Başiskele Kavşağı Koridor Projesi 1. Etap Yapım İşi' tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda D-130 Karayolu ile Ömer Türkçakal Bulvarı (Sahil Yolu) arasındaki bağlantının Yuvacık Kavşağı'ndan ayrılmasını sağlayacak yeni bağlantı kolunda çalışmalar son aşamaya ulaştı. Söz konusu çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için 'Yuvacık Kavşağı' üzerindeki mevcut sahil yolu bağlantı kolu 14 Nisan Salı (yarın) günü itibariyle trafiğe kapatılacak. Bu alandaki çalışmaların 14 Haziran gününe kadar devam etmesi planlanıyor.

ALTERNATİF GÜZERGÂH BELİRLENDİ

Trafik akışının kesintiye uğramaması adına sürücüler alternatif güzergâha yönlendirilecek. Buna göre D-130 Karayolu'ndan gelen araçlar Güney Yanyol üzerinden Bursa Caddesi'ne, oradan da Muhtar Ustaoğlu Sokak ve Hoca Ahmet Yesevi Caddesi güzergâhını takip ederek yeniden sahil yoluna ulaşabilecek.

SÜRÜCÜLERE 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

Yetkililer, sürücülerin çalışma sahasındaki trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları, hız limitlerine dikkat etmeleri ve özellikle yoğun saatlerde planlı hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Mevcut bağlantı kolunun trafiğe kapatılmasıyla birlikte yeni bağlantı kolundaki çalışmaların hız kazanması ve projenin en kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, proje tamamlandığında D-130 Karayolu ile Sahil Yolu arasındaki ulaşım, Yuvacık Kavşağı'ndan ayrılarak yeni inşa edilen direksiyonel bağlantı kolu üzerinden sağlanacak.