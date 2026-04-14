Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Millet Bahçesi içerisinde yer alan gölette su kalitesini artırmak, ekosistemi güçlendirmek ve sürdürülebilir çevre yönetimini desteklemek amacıyla bilimsel temellere dayalı, periyodik izleme ve iyileştirme çalışmalarını içeren kapsamlı bir projeyi hayata geçirdi.

Bu kapsamda İzmit Millet Bahçesi içerisinde yer alan göletin su kalitesinin artırılması ve ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla kapsamlı ve bilimsel temellere dayanan önemli bir çalışma hayata geçirildi. Kentin önemli rekreasyon alanlarından biri olan gölette başlatılan bu çalışma ile doğal yaşamın korunması hedeflenirken vatandaşların daha sağlıklı ve nitelikli bir çevrede vakit geçirmesi de sağlanacak.

KİRLİLİK KAYNAKLARI DETAYLI ANALİZ EDİLECEK

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında göletin fiziksel, kimyasal ve biyolojik su kalitesi düzenli olarak izlenecek. Aynı zamanda gölet ekosistemini etkileyen sediman birikimi, çevresel atıklar ve yüzeysel akışlar gibi kirlilik unsurları detaylı şekilde analiz edilecek. Çalışmalar yalnızca mevcut durumun tespitiyle sınırlı kalmayacak; sucul yaşamın korunması ve geliştirilmesi için kapsamlı iyileştirme stratejileri de oluşturulacak.

15 GÜNLÜK PERİYOTLAR İLE SÜRDÜRÜLECEK

Öte yandan çalışmalar kapsamında ötrofikasyonun kontrol altına alınması, aşırı alg çoğalmasının önlenmesi ve biyoçeşitliliğin artırılması hedefleri doğrultusunda somut çözüm önerileri geliştirilecek. Bu çalışmaların sonucunda teknik uygulama adımlarını içeren kapsamlı bir 'Ekolojik Yönetim ve Takip Rehberi' hazırlanarak örnek bir model ortaya konulacak. Çalışma, 15 günlük periyotlarla sürdürülecek ve yıl sonuna kadar devam edecek.