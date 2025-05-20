Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik çalışmaları meyvelerini veriyor. Sosyal medya fenomeni, olta balıkçısı Savaş Dursun, 100 adet kiloluk mırmırı İzmit Körfezi’nde oltayla yakaladıklarını kaydetti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi’ni temiz tutma çabaları meyve vermeye devam ediyor.



Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) geçtiğimiz günlerde açıkladığı araştırma raporunda körfezin en temiz noktasının Kocaeli sınırları içindeki doğu baseni olduğunu açıklamıştı. Her gün yüzlerce balık ve deniz canlısının görüntülendiği, yunuslardan deniz atlarına kadar farklı türlerin yeniden yaşam alanı olduğunu gösteren videoların paylaşıldı, flamingoların dahi yeniden bölgeye geldiği belirtilen İzmit Körfezi’nin temizliği önceki gün sosyal medya fenomeni, olta balıkçısı Savaş Dursun tarafından da tescillendi.

İKİ SAATTE 100 MIRMIR

Kocaeli’de her gün 435 bin m3 atıksu, 12’si ileri biyolojik, toplam 23 arıtma tesisinden geçerek denize bırakılıyor. Diğer bir ifadeyle tek bir damla atık su, arıtılmadan denize deşarj edilmiyor. Bunun yanı sıra iki yıl önce başlatılan dip çamuru temizliği sayesinde 1 milyon m3’ten fazla çamur İzmit Körfezi’nden uzaklaştırıldı. Bu yöndeki çalışmalar devam ederken, körfez içindeki canlılığın giderek artması dikkat çekmeye devam ediyor. En son sosyal medya fenomeni, olta balıkçısı Savaş Dursun’un, ağırlıkları 750 gr ile 1 kg arası değişen mırmır balığını yakaladığını gösteren videosu gündem oldu.

Dursun, 2 arkadaşıyla birlikte sadece 2 saatte 100 parça, kiloluk mırmır avladıklarını, bunun da İzmit Körfezi’ndeki temizliğin ne kadar iyi boyutlara ulaştığını gösterdiğini belirterek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da bu paylaşıma kayıtsız kalmadı. İzmit Körfezi’nde başlatılan dip temizliğinin meyve verdiğini görmekten mutlu olduklarını kaydetti.