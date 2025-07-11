İzmit Belediyesinin fırsat eşitliği odaklı kreş projesi Çınar Çocuk Evleri’nde, yoğun başvuru nedeniyle 3. gelir grubuna ait aileler için son kontenjanlar noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Çınar Çocuk Evleri’ne yapılan başvurular sonrası 3. gelir grubuna ait aileler için kura heyecanı yaşandı.

Tüysüzler ve Erenler Çınar Çocuk Evleri’ndeki sınırlı kontenjanlar için kura çekimi bugün noter huzurunda gerçekleştirildi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sürece ilişkin yaptığı açıklamada, “Kreşlerimiz için bugün son kuramızı gerçekleştiriyoruz. 1. ve 2. gelir grubundaki tüm ailelerimizi yerleştirdik. Bu konuda açıkta kalan ya da kura dışı kalan olmadı. Son bir boşluğumuz kalmıştı. Tüysüzler ve Erenler kreşimiz için kura çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Hürriyet, Erenler ve Tüysüzler Çınar Çocuk Evleri’nde 2021 doğumlu çocuklar için toplam 12 asil ve 8 yedek kontenjan bulunduğunu belirtti.

Daha önceki kura sürecinde elenen 61 başvuru sahibi arasından, aranan ve bu yeni kura sürecine katılmayı kabul eden 34 aile kura çekimine dahil edildi.