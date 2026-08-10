Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların tarımsal üretim konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlediği Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu'nu üçüncüsünü tamamladı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'te tarımsal üretimi desteklemek ve vatandaşların üretim alanındaki bilgi birikimini artırmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde ATA Çiftliği'nde gerçekleştirilen Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu, yoğun ilgiyle tamamlandı.

Üçüncüsü düzenlenen kursa Ankara'nın farklı bölgelerinden 50 kişi katıldı. Beş gün boyunca eğitim alan kursiyerlere tıbbi ve aromatik bitkilerin tanınması, yetiştirilmesi ve hasat tekniklerinin yanı sıra bitkilerin işlenmesi, uçucu yağ ve ekstrakt elde edilmesi ile pazarlama süreçleri hakkında bilgiler verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere MEB onaylı sertifikaları verildi.

'DOĞAYI SEVDİRECEK, TARIMI ÖĞRETECEK KURSLARIMIZ DEVAM EDİYOR'

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, ATA Çiftliği'ndeki tarımsal eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirterek, 'Program kapsamında kursiyerlerimize bitkiyi tanıttık, bitkiyi nasıl yetiştireceğini anlattık. Arkasından bunlardan nasıl katma değerli ürünler elde edilebileceğinden bahsettik. Bunları anlattığımız güzel bir kurs dönemi daha geçti. Kursumuza oldukça yoğun bir ilgi vardı. Önümüzdeki süreçte de Ankara'da yaşayan hemşerilerimize tıbbi aromatik bitkilerle ilgili bilgiyi anlatmaya devam edeceğiz ama bunun yanı sıra diğer kurslarımız da var, doğayı sevdirecek, tarımı öğretecek kurslarımız da devam ediyor. Böylece ATA Çiftliği'nin bir diğer önemli bileşeni olan tarımsal eğitim bileşeninde faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam edecek' dedi.

UYSAL: 'AMACIMIZ FARKINDALIK YARATMAKTI'

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal ise ATA Çiftliği'nin önemli amaçlarından birinin eğitimleri uygulamalı şekilde gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Kurs kapsamında farklı eğitim düzeylerinden ve Ankara'nın çeşitli bölgelerinden 50 kişilik bir grubu ağırladıklarını belirten Uysal, 'Bu grup burada tıbbi aromatik bitkiyi yetiştirmenin inceliklerini, ekimini, dikimini, hasatını, aynı zamanda uçucu yağ alımını, ekstrat çıkarımını hepsini öğrendiler. Amacımız farkındalık yaratarak bir eğitim vermekti ve bunu da gerçekleştirdik' diye konuştu.