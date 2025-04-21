Kocaeli'ne bağlı İzmit'te kent genelindeki üstyapı çalışmalarına hız veren İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi Kayın Ağacı Sokak’taki imar yolunda iyileştirme çalışması gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent dört bir yanında sürdürdüğü üstyapı çalışmalarına Kabaoğlu Mahallesi’nde devam etti. Bu kapsamda, Kayın Ağacı Sokak’taki imar yolu üzerinde kapsamlı bir iyileştirme çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, yaklaşık 250 metre uzunluğundaki yolda 700 ton stabilize malzeme serimi yaparak zemini güçlendirdi. Yapılan çalışma sayesinde hem araç hem yaya ulaşımı daha güvenli hale gelirken, bölge halkının yaşam konforunun artırıldı.