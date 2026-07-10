İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında vatandaşlara soğuk kahve, anne keki ve kurabiye ikramında bulundu

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya ve dayanışmayı güçlendiren çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda; Doğu Kışla, Yeni Cuma Parkı, Sabri Yalım Parkı ve Sanayi Mahallesi'nde gerçekleştirilen ikramlarda İzmit Belediyesi Aşevi'nde özenle hazırlanan kurabiye ve anne keki vatandaşlara sunulurken, sıcak havalarda ferahlatıcı soğuk kahve de dağıtıldı. Vatandaşlar, yaz sıcağında yapılan ikramlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür etti.