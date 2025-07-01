İzmit Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi aracılığıyla, İzmit’te ikamet eden Kıbrıs Gazileri Mevlüt Sarıkaya ve Yahya Kadayıf ziyaret edildi. KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi kentimizdeki gazileri unutmuyor. Birim her hafta düzenli olarak gazileri evlerinde ziyaret ederek minnet duygularını ifade ediyor.

GAZİLERE EVLERİNDE ZİYARET

Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi geçtiğimiz hafta Kıbrıs Gazileri Mevlüt Sarıkaya ve Yahya Kadayıf’ı evinde ziyaret etti. Ziyarete, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Cem Serhat Dayanç ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi ekipleri katıldı.

BAŞKANIN SELAMINI İLETTİLER

Ziyaret sırasında ayrıca, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamları iletilerek gazi ailelerine Ayyıldız baskılı Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi. Gazilere, İzmit Belediyesi’nin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaları, birimin amacı, belediye faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleri hakkında bilgi verildi.