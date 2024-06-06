Çevre Haftası dolayısıyla farkındalık yaratan programlar düzenleyen İzmit Belediyesi, Permakültür Eğitim Alanı’nda minik öğrencilerle ‘çevre ve geri dönüşüm’ temalı etkinliğe imza attıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Çevre Haftası dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinliklerle farkındalık yaratmaya devam ediyor. Etkinlikler, bugün Yaşam Bahçesi Permakültür Eğitim Alanı’nda Emek Dayanışma İlkokulu öğrencilerinin ziyaretiyle devam etti. Etkinlikte öğrencilere yenilenebilir tarım uygulamaları hakkında bilgi verildi.

ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Program kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş ve rüzgar enerjileri, yağmur suyu toplama ve kullanma konularında yerinde örnekler gösterildi. Permakültür alanında doğal ve ilaçsız tarım ile üretilen sebze ve meyveler, biochar, kara asker sinek, solucan gübresi, kompost uygulamaları çocukların büyük ilgisini çekti.

ÇEVRE KONULU EĞİTİM VERİLDİ

Öğrencilere çevre, geri dönüşüm, iklim değişikliği ve sıfır atık konularında eğitim verildi. Alanda öğrenciler toprak için faydalı canlıları ve bitkileri doğal ortamında izleme imkanı buldu. Etkinliğin çok verimli geçtiğini ifade eden öğrenciler ve öğretmenleri İzmit Belediyesine teşekkür etti.