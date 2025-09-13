İzmit Belediyesi, Kocaeli Fuarı Lunapark İşletmeciliğiyle kent belleğinde iz bırakan Mustafa Pehlivan’ın adını yaşatacak parkı Turgut Mahallesinde açtı.KOCAELİ (İGFA) - Yıllar boyunca pek çok çocuğun mutluluğuna, ailenin hatırasına ev sahipliği yapan lunaparkın işletmecisi olarak hafızalarda yer eden Mustafa Pehlivan’ın, bu kente bıraktığı izlerin unutulmaması için adım atan İzmit Belediyesi Mustafa Pehlivan’ın adını Turgut Mahallesinde inşa ettiği parkta yaşatacak. Parkın açılış töreni gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIM

Açılışa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Turgut Mahalle Muhtarı Mehmet Kurt, Mustafa Pehlivan’ın oğlu Mehmet Pehlivan, LUNASAN Genel Müdürü Feza Moramollu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“MUSTAFA PEHLİVAN GÖNÜLLERDE YER ETTİ”

Fatma Başkan açılış programında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Bugün burada Turgut Mahallemiz; geçtiğimiz Haziran ayında aramızdan ayrılan, bu kentin belleğinde derin izler bırakmış kıymetli büyüğümüz Mustafa Pehlivan’ın ismini yaşatacağımız parkımızın açılışında bir araya geldik. Mustafa Pehlivan, bu kentin lunaparklarıyla, fuarıyla, çocukların kahkahalarıyla hafızasına kazınmış bir isimdi. Çarpışan arabaları, dönme dolapları, rengârenk oyuncaklarıyla İzmit’in belleğinde unutulmaz bir iz bıraktı. Kendisi hayatı boyunca gösterişi sevmedi, emeğini sessizce ortaya koydu. Çalışkanlığı ve yardımseverliğiyle gönüllerde yer edindi.

“İZMİT ASLA UNUTMAZ”

İzmit Belediyesi olarak; yaşamları boyunca bu kente iz bırakmış değerleri unutmuyor ve unutturmuyoruz. Bugün de bu parkı açarken hepimiz biliyoruz ki “İzmit asla unutmaz.” Çünkü bir kentin hafızası, sadece binalarda ya da meydanlarda değil; emeğiyle, sevgisiyle, alın teriyle iz bırakan insanlarda da yaşar.

“KENDİ ÖZKAYNAKLARIMIZLA ÜRETİLDİ”

Bizler de bu parkla birlikte onun hatırasını geleceğe taşıyoruz. Çocuklar oynadıkça, kahkahalar göğe yükseldikçe Mustafa Pehlivan ismi de burada yeniden hatırlanacak. Burada her şeyi kendi personelimizle yaptık. Her ayrıntı belediyenin kendi öz kaynaklarıyla üretildi. Bitkilerin yüzde 90’ı dahi seralarımızda yetiştirildi.

“KENTİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Emeği geçen tüm müdürlüklerimize teşekkür ediyorum. Bir kez daha Mustafa Pehlivan amcamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Açılışımıza katıldığınız ve bu hatıraya ortak olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel parkımız kentimize hayırlı olsun.”

“MUSTAFA PEHLİVAN’IN ADININ YAŞATILMASI ÇOK ÖNEMLİ”

CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko açılışta yaptığı konuşmada, “Fatma Başkan her zaman İzmit’in genelinde ortaya çıkarmak için çalışıyor, ‘İzmit Unutmaz’ diyor. İzmit’e katkı sunan insanların adının yaşatılması çok değerli. Sosyal demokrat belediyeler toplumda özellikle kadınlar ve çocuklara yönelik çalışmalar yapması gerekiyor. Park Bahçeler Müdürlüğümüze ve diğer müdürlüklerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Parkımız İzmit’e hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“İZMİT GÜLÜMSEMEYE DEVAM EDİYOR”

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, “Böylesi güzel parkların açılışına katıldığım zaman çok mutlu oluyorum. İki tane kız çocuğu olunca insanın. İzmit’imizin coğrafi olarak yapısı eğimli bir yapıdan oluştuğu için bu tür eserleri yapmak da kolay olmuyor. Bu yüzden belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hizmet. Mustafa Amcamız adına böyle güzel bir eser ortaya çıkması bizleri çok mutlu ediyor. İzmit gülümsemeye devam ediyor. Bu güzel projelerle mahallelerde çocuklarımızın gülümsemesi çok değerli” dedi.

“BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ”

LUNASAN Genel Müdürü Feza Moramollu programda yaptığı kısa konuşmada, “Böyle güzel bir esere kıymetlimiz Mustafa Pehlivan’ın isminin verilmesi bizleri çok mutlu etti. Bu tesisin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Turgut Mahallesi Muhtarı Mehmet Kurt ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “İş insanı lunaparkın sahibi ve muhtarlarımızın fahri başkanı rahmetli Mustafa Pehlivan’ın adını taşıyan bu güzel parkın açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Parkımız iki bölümden oluşuyor. Alt kısmında çocuklarımızın güvenle oynayabileceği oyun grupları, üst kısımda ise ailelerin keyifle vakit geçireceği kamelya ve oturma alanları yer alıyor. Bu park hem çocuklarımızın neşesini hem de ailelerin huzuruna katkı sağlayacak. Bu güzel eserin ortaya çıkmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

1780 METREKARELİK ALAN

Atlas Sokak, Beyaz Pamuk Sokak ve Pelin Sokak arasında yer alan park, toplam 1780 metrekare büyüklüğünde. Park adası içerisinde muhtarlık alanı da bulunurken, düzenlenen çalışma alanı 853 metrekare olarak belirlendi.

PARKIN ÖZELLİKLERİ

Park alanı iki kademeden oluşuyor: alt kademede çocuk oyun alanı, üst kademede ise oturma alanı yer alıyor. Park içerisinde; 270 metrekare oturma alanı, 160 metrekare yeşil alan, 165 metrekare çocuk oyun alanı, 25 metrekare kondisyon alanı, 50 metrekare basketbol sahası, 12 metrekare çizgili oyun alanı, 171 metrekare ara yollar ve merdivenler bulunuyor.