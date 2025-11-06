İzmit Belediyesi, BEKAŞ bünyesinde 5 ay 29 gün süreyle çalışacak marangoz alımı için başvuruları 6-13 Kasım tarihleri arasında online olarak kabul edecek

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ bünyesinde 5 ay 29 gün süreyle istihdam edilmek üzere marangoz alımı yapılacak. Performansı yeterli görülen personellerin süresiz olarak istihdam edilmesi planlanıyor. Başvurular, 6 - 13 Kasım 2025 tarihleri arasında yalnızca online olarak kariyer.izmit.bel.tr adresi üzerinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI:

T.C. vatandaşı olmak,

45 yaşını aşmamış olmak,

Meslek Lisesi Mobilya mezunu olmak ya da Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

Mobilya yapım alanında en az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak,

Emekli olmamak,

Tercihen askerlik görevini tamamlamış olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Yoğun iş temposu ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, ekip çalışmasına uyumlu olmak,

Adli Sicil Kaydı bulunmamak,

Kocaeli sınırları içerisinde tercihen İzmit ilçesinde ikamet ediyor olmak,

Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi, kronik rahatsızlığı bulunmamak.