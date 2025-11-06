İzmit Belediyesi, BEKAŞ bünyesinde 5 ay 29 gün süreyle çalışacak marangoz alımı için başvuruları 6-13 Kasım tarihleri arasında online olarak kabul edecek
KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ bünyesinde 5 ay 29 gün süreyle istihdam edilmek üzere marangoz alımı yapılacak. Performansı yeterli görülen personellerin süresiz olarak istihdam edilmesi planlanıyor. Başvurular, 6 - 13 Kasım 2025 tarihleri arasında yalnızca online olarak kariyer.izmit.bel.tr adresi üzerinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI:
- T.C. vatandaşı olmak,
- 45 yaşını aşmamış olmak,
- Meslek Lisesi Mobilya mezunu olmak ya da Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,
- Mobilya yapım alanında en az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak,
- Emekli olmamak,
- Tercihen askerlik görevini tamamlamış olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Yoğun iş temposu ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, ekip çalışmasına uyumlu olmak,
- Adli Sicil Kaydı bulunmamak,
- Kocaeli sınırları içerisinde tercihen İzmit ilçesinde ikamet ediyor olmak,
- Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi, kronik rahatsızlığı bulunmamak.
