İzmit Belediyesi, BEKAŞ bünyesinde 5 ay 29 gün süreyle çalışacak marangoz alımı için başvuruları 6-13 Kasım tarihleri arasında online olarak kabul edecek

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ bünyesinde 5 ay 29 gün süreyle istihdam edilmek üzere marangoz alımı yapılacak. Performansı yeterli görülen personellerin süresiz olarak istihdam edilmesi planlanıyor. Başvurular, 6 - 13 Kasım 2025 tarihleri arasında yalnızca online olarak kariyer.izmit.bel.tr adresi üzerinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI:

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • 45 yaşını aşmamış olmak,
  • Meslek Lisesi Mobilya mezunu olmak ya da Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,
  • Mobilya yapım alanında en az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak,
  • Emekli olmamak,
  • Tercihen askerlik görevini tamamlamış olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Yoğun iş temposu ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, ekip çalışmasına uyumlu olmak,
  • Adli Sicil Kaydı bulunmamak,
  • Kocaeli sınırları içerisinde tercihen İzmit ilçesinde ikamet ediyor olmak,
  • Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi, kronik rahatsızlığı bulunmamak.

