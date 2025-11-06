Manisa Türk Büro-Sen 1 No'lu Şube üyesi olarak yarışmaya katılan Şeyma Bilgi, 'Kamuda Liyakat ve Dürüstlük' temalı makalesiyle Mansiyon Ödülüne layık görüldü.

MANİSA (İGFA) - Kamu yönetiminde Liyakat, Dürüstlük ve Ahlaki sorumluluk kavramlarına yeniden dikkat çekmek amacıyla bu yıl ilk defa düzenlenen Şehit Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak 'Kamuda Liyakat ve Dürüstlük' konulu makale yarışması, Türk Büro-Sen Genel Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

27 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen ödül töreni; MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, akademisyenler, STK ve sendika temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Programda Şehit Bakan Gün Sazak'ın adaleti, dürüstlüğü ve milliyetçi duruşu bir kez daha hatırlatıldı.

Törende konuşan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 'Aziz hatırasıyla bizlere rehberlik eden Şehit Bakanımız Gün Sazak'ı rahmet ve minnetle anıyoruz, mekânı cennet olsun.' ifadelerini kullandı.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney ise, 'Gün Sazak ismi liyakat, dürüstlük ve vatan sevgisiyle özdeşleşmiş bir vicdan meselesidir.' sözleriyle yarışmanın önemine dikkat çekti.

Yarışmada ödül alan Şeyma Bilgi, 'Gerçek başarı, sessiz omuzlarda şekillenir.' sözleriyle anlamlı bir mesaj paylaştı.

Ankara'dan Manisa'ya dönen Şeyma Bilgi, 'Bu ödül yalnızca bir başarının değil, vicdanı rehber edinmiş bir anlayışın simgesidir. Adil, hem bireysel hem de kurumsal anlamda emeğin, ahlakın ve adaletin sesi olabilmek dileğiyle derken, desteklerini esirgemeyen Manisa 1 Nolu Şube başkanı Ahmet Ağır ve yönetim kuruluna teşekkür etti. ' ifadelerini kullandı.