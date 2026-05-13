Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'TOSH Expo 2026-6. Türk İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı'na' katıldı. Büyükşehir bünyesinde görev yapan İSG profesyonelleri, güncel uygulamaları takip etmek ve kurumsal farkındalığı artırmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu'na teknik ziyaret gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi, iştirakleri ve bağlı kuruluşlarda görev yapan İSG profesyonelleri katıldı. Ziyaret kapsamında yeni teknolojiler, kişisel koruyucu donanımlar, acil durum ekipmanları, yangın güvenliği çözümleri, yüksekte çalışma uygulamaları, dijital İSG sistemleri ve saha güvenliğine yönelik yenilikçi ürünler yerinde incelendi.

Fuar ve sempozyum, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi paylaşımı, iyi uygulama örneklerinin değerlendirilmesi ve sahadaki risklere yönelik çözüm yaklaşımlarının ele alınması açısından önemli bir platform oldu. Katılımcılar, farklı sektörlerde kullanılan ekipman ve uygulamalar hakkında firma temsilcilerinden bilgi alırken, sempozyum oturumlarında güncel mevzuat, güvenlik kültürü, iş kazalarının önlenmesi, dijitalleşme ve risk yönetimi başlıklarını yakından takip etti.

BÜYÜKŞEHİR, GÜVENLİ ÇALIŞMA KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİRİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışan sağlığı ve güvenliğini önceleyen yaklaşımı doğrultusunda İSG alanındaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen teknik ziyaretin, kurum bünyesindeki İSG profesyonelleri arasında bilgi paylaşımını güçlendirmesi, ortak bakış açısını geliştirmesi ve güvenli çalışma kültürünü desteklemesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliğini yalnızca yasal bir yükümlülük olarak değil; çalışan sağlığını koruyan, hizmet kalitesini artıran ve kurumsal sürdürülebilirliği destekleyen temel bir yönetim anlayışı olarak ele alıyor.