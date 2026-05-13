İZSU Genel Müdürlüğü, Bayraklı'da 6 mahalleyi kapsayan 35 kilometrelik içme suyu hattını yeniliyor. Yaklaşık 150 milyon liralık yatırımla yürütülen proje kapsamında 2 bin 500 branşman hattı da değiştirilerek bölgenin altyapısı baştan sona güçlendiriliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Bayraklı'da içme suyu altyapısını güçlendirmek için kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı.

Eskiyen şebekeler nedeniyle su arızalarının yoğun yaşandığı mahallelerde yürütülen proje ile eskiyen hatlar tamamen yenilenerek kentin altyapısı daha dayanıklı hale getiriliyor. İZSU'nun Bayraklı'da yürüttüğü çalışmalar, Şehir Hastanesi güzergâhında yer alan ve eskiyen altyapı nedeniyle sorunlarının yoğun olduğu bölgeleri kapsıyor. Çiçek, Çay, Muhittin Erener, Cengizhan ve Refik Şevket İnce Mahalleleri'nde sürdürülen çalışmalarla toplam 35 kilometrelik içme suyu hattı yenileniyor. Proje kapsamında ayrıca 2 bin 500 branşman hattı da yenilenerek bölgenin altyapısı baştan sona modernize ediliyor.

ZORLU KOŞULLARDA ARALIKSIZ ÇALIŞMA

Çalışmaların nisan ayında başladığını belirten İZSU Merkez Bölge Teknik Şube Müdürü Ümit Doğdu, '150 milyon liralık yatırımla toplamda 35 kilometre ve 2 bin 500 haneye hitap eden altyapı şebeke yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sabah saatlerinden başlayıp geç saatlere kadar bölgenin eğimli ve engebeli arazisinde altyapıyı yeniliyoruz' dedi.

Bölgede eskiyen alt yapıya dikkat çeken Doğdu, 'Mevcut şebeke hattımız HDPE boru dediğimiz ve 25 yıldan daha eski sürede döşenmiş hatlardan oluşuyor. Ekonomik ömrünü yitirmiş boruları çok daha uzun ömürlü ve yüksek kalitede borularla yeniliyoruz. Bölgenin eğimli olması nedeniyle basınçların bazı sokaklarda yüksek olması ve artık tamiri mümkün hale gelmeyen arızalarla karşı karşıya kalıyorduk. Bu da bölgedeki kayıp kaçak oranımızın fazla olmasına neden oluyordu. Şimdi bu çalışma ile artık bölgede yaşanan su arızaları ve basınç sorunları büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olacak' diye konuştu.